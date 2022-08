In opspraak geraakte Nairo Quintana doet toch niet mee aan Vuelta: ‘Ik richt mij op mijn verdediging’

Nairo Quintana ontkent gebruik Tramadol ondanks positieve test, Colombiaan uit Tour-uit­slag geschrapt

Nairo Quintana is uit de Touruitslag geschrapt. In bloedstalen van de 32-jarige Colombiaan zijn in de Ronde van Frankrijk sporen van Tramadol gevonden. Dat is een verboden pijnstiller. Quintana werd zesde in de afgelopen Tour.

17 augustus