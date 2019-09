Jakobsen overleeft ‘pokkebergen’ en aast op tweede ritzege

Door Daan Hakkenberg



Het hoge woord is eruit. Fabio Jakobsen (23) heeft zijn vriendin Delore gebeld om te zeggen dat ze een vliegticket kan boeken naar Madrid, waar over vijf dagen de Vuelta finisht. Op de eerste rustdag was Jakobsen, winnaar van de vierde etappe, nog angstig over wat hem te wachten stond. Inmiddels is de Nederlands kampioen vol vertrouwen dat hij zijn eerste grote ronde uit gaat rijden. ,,En ik wil nog één keer proberen te winnen, want ik rij niet voor niets al die pokkebergen over. Die slotrit naar Madrid is waarschijnlijk mijn enige kans, die heb ik met rood omcirkeld.”