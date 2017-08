Jetse Bol opnieuw in de schijnwerpers in Vuelta

,,In de afdaling van de voorlaatste beklimming begon het 'linkeballen' tussen de koplopers, en dat pakte niet zo goed voor mij uit. Maar ik ben tevreden met het resultaat, al was ik wel vertrokken met de bedoeling de rit proberen te winnen. Er waren echter te veel mannen in de vluchtgroep die beter dan ik omhoog fietsten'', aldus Bol, die een aflopende verbintenis heeft bij de Colombiaanse ploeg Manzana-Postobón.



Hij kan blijven, maar houdt alle opties open. ,,Ik moet wel zeggen dat ik niet per se weg hoef, maar zie wel of er nog interesse komt. Ik heb in het verleden al drie jaar in de WorldTour gereden, maar moet gelijk toevoegen dat ik in het eerste halve seizoen bij deze ploeg veel meer plezier heb gehad dan in die drie jaar ervoor.''

Bol kreeg zijn opleiding bij Rabobank, waar hij in 2012 zijn profdebuut maakte. In 2015 verhuisde hij naar Join-S/De Rijke. In dat jaar won Bol het eindklassement van Olympia's Tour.