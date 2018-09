Kruijswijk: Ik kon mooi mijn karretje aanhaken

De ene dag is de andere niet in deze Ronde van Spanje, benadrukte hij. ,,Het enige dat alle dagen hetzelfde is, is dat Yates supersterk is."



De kopman van LottoNL-Jumbo verwacht dat de laatste bergetappe heel slopend gaat worden. ,,Ik zal slim moeten koersen en niet te gulzig moeten zijn met mijn krachten. Ik voel toch dat we in de laatste week zitten. Als je morgen te vroeg je kaarten op tafel legt, kom je jezelf op de laatste klim tegen."