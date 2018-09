Kruijswijk kleurt finale op supersteile slotklim: 'Gaat elke dag beter'

,,Het gaat elke dag beter, dus dat is een goed teken", zei Kruijswijk, na als zesde over de finish te zijn gekomen, bij de NOS. De renner van LottoNL-Jumbo mocht op de Alto les Praeres de Nava (4 km aan 12,4 procent) zelfs even hopen op meer. Hij reed lang een stukje voor de andere favorieten uit, maar kon die voorsprong niet vasthouden. ,,Het was een beetje een opwelling. Ik zat vooraan en ze trokken door. Ik probeerde gelijk ritme te zoeken en hard tempo te rijden. Het is beter dat ze van achteren terug moeten komen dan dat je zelf moet gaan inhalen.''

Kruijswijk reed niet lang aan kop, want snel kwamen de concurrenten terug ,,Ik had er al rekening mee gehouden dat ze terug zouden komen. Maar ach, je kan beter zelf vooraan gaan rijden. Ik denk niet dat dat een slechte strategie was. Nadat ik was bijgehaald, kon ik nog lang blijven aanhaken. Alleen dat laatste hupje op het eind was er net even teveel aan."