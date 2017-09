Kruijswijk: Kwam net te kort voor etappezege

Kruijswijk klom nog een plaatsje in het klassement, dat hij morgen als negende zal afsluiten na een moeilijke eerste week. ,,Ik wilde deze ronde goed afsluiten, maar kwam net te kort om voor etappezege te gaan'', vertelde hij. ,,Ik heb laten zien dat ik het niveau heb, maar door die slechte eerste week deed ik niet mee in de top van het klassement. Jammer, maar ik ben blij waar ik nu sta. Ik doe nu wel mee met die jongens. Dat had ik vooraf voor ogen, maar het kwam er de eerste week niet uit. Ik heb me goed herpakt en laten zien dat ik dit niveau waardig ben.''



Ploegleider Addy Engels was al net zo tevreden: ,,Achter Contador rijdt 'Stevie' zelfs nog even als tweede, maar ze kwamen terug. Dit is de plek waar hij hoort te zitten. Het is een mooie manier om deze ronde af te sluiten. We hebben na het moeilijke begin de blik gericht op een top 10-notering. Dat lukte een paar dagen geleden net en nu staat hij er stevig in.''