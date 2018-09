Kruijswijk valt van podium in laatste bergrit, Simon Yates pakt eindzege

De leiderstrui van Yates kwam totaal niet in de problemen. De Brit had Valverde als dichtste belager, maar de 38-jarige Spanjaard had, net als gisteren, dus slechte benen en zakte naar plek vijf in het klassement. Wilco Kelderman herstelde zich dit slotweekend van een paar matige dagen en steeg in de laatste bergrit van plek twaalf naar plek tien.



Morgen is nog de vlakke slotrit naar Madrid. Dat zal vooral een paradetochtje worden, met een massasprint aan het einde. Verschillen in het klassement worden daar niet verwacht. Dan zal Yates worden gehuldigd voor zijn eerste eindzege in een grote ronde, met Mas (tweede) en López (derde) naast hem op het eindpodium. Yates was dit jaar ook in de Giro hard op weg naar de eindzege, maar een inzinking in het slotweekend besloot daar anders over.