La Vuelta: Utrecht maakt zich op voor ploegentijdrit, met Jumbo-Visma als grote favoriet

Wielerspel! De Ronde van Spanje begint op vrijdag 19 augustus met de Gran Salida in Utrecht met een ploegentijdrit. Ook de tweede en derde etappe vinden plaats op Nederlandse bodem, waarna het peloton afzakt naar onder meer Asturië en de Sierra Nevada in het diepe zuiden van Spanje. Doe mee met ons Vuelta-spel en win mooie prijzen!

De laatste keer dat de Vuelta met een ploegentijdrit begon was in 2019. Jumbo-Visma ging als favoriet van start, maar een flink deel van de ploeg kwam ten val doordat er water over het parcours stroomde. Een lek zwembadje zou de oorzaak van het pijnlijke incident zijn geweest. Kopman Primoz Roglic wist de Ronde van Spanje dat jaar uiteindelijk wel te winnen. Zoals hij dat ook in de twee jaren daarna deed.

De ploegentijdrit is terug van (heel even) weggeweest: ‘Het is spannend, hartstikke lastig en zwaar’

Roglic, die de Tour moest verlaten door de gevolgen van een zware valpartij, is ook dit jaar de grootste kanshebber op de eindzege. En zijn ploeg is opnieuw favoriet voor de ploegentijdrit. Met erkende hardrijders als Rohan Dennis en Eduardo Affini en olympisch kampioen tijdrijden Roglic zelf, zou een toptijd mogelijk moeten zijn.

Het parkoers van de ploegentijdrit

De kleine Spaanse wielerploeg Burgos-BH, met de Nederlander Jetse Bol, staat vanavond als eerste op het startpodium. Jumbo-Visma, de ploeg met daarin de winnaar van de vorige editie Primoz Roglic, gaat als laatste van start. Om 19.58 uur begint het Nederlandse team over hun tocht over ruim 23 kilometer. Na de start nabij de Jaarbeurs gaat het oostwaarts om daarna via onder meer de Maliesingel, Overvecht en Leidsche Rijn terug te keren in het centrum. De finish ligt op het Jaarbeursplein, waar nog voor 20.30 uur duidelijk is wie de eerste rode leiderstrui om de schouders krijgt.



De ploegen starten om de 4 minuten.