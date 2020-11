LIVE | Grote kopgroep met één Nederlander in sleutelrit naar Angliru

Baskenland Strijd om het rood gelijk van start in Vuelta met serieuze aankomst bergop

20 oktober De opening van de strijd om het rood start vandaag niet in Utrecht, maar in het Baskische plaatsje Irun. Over ruim 170 kilometer loopt de etappe naar een aankomst bergop in Arrate. Veertien Nederlanders starten vandaag de reis van achttien dagen naar Madrid.