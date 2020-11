LIVE | Kopgroep met sterke renners krijgt eindelijk de ruimte van het peloton

Gaudu na Vuelta-etappezege: ‘Ik voelde mij vandaag niet super’

31 oktober David Gaudu won vandaag voor de eerste keer in zijn carrière een etappe in een grote ronde. De 24-jarige Fransman was in een sprint bergop sneller dan Marc Soler, met wie hij deel uitmaakte van een kopgroep in de lastige elfde Vuelta-etappe. ,,Ik voelde mij al een paar dagen niet super, ook vandaag niet", bekende hij na afloop.