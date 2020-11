LIVE | Kopgroep zonder Nederlanders in heuvelrit naar Ciudad Rodrigo

Etappe 15: Langste rit van de Vuelta vol heuvels van de derde categorie

5 november Het is vandaag tijd voor een bijzondere etappe in de Vuelta, de rit van Mos naar Puebla de Sanbria is namelijk de langste rit van deze grote ronde. De glooiende etappe langs klimmen van de derde categorie is bijna 231 kilometer lang.