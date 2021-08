LIVE | Krijgt Fabio Jakobsen in Vuelta kans op derde dagsucces?

In de dertiende etappe van de Ronde van Spanje is de kans op een massasprint groot. De relatief vlakke rit gaat over ruim 200 kilometer van Belmez naar Villanueva. Fabio Jakobsen krijgt na het wegvallen van zijn grootste concurrent Jasper Philipsen dus een uitgelezen mogelijkheid op zijn derde dagsucces in deze Vuelta. Volg de ontwikkelingen in de koers via bovenstaande livewidget en in het laatste uur via extra updates in onderstaand liveblog.