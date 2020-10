LIVE | Ligthart in grote kopgroep in heuvelachtige etappe

Uitgestel­de Vuelta start in Irun en telt 18 etappes

29 april De uitgestelde Ronde van Spanje telt in 2020 18 etappes in plaats van 21 en gaat van start in Irun in het Baskenland. Dat heeft de organisatie meegedeeld aan wielerunie UCI. De precieze data moeten nog worden vastgesteld, maar die zullen waarschijnlijk in november zijn.