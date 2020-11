LIVE | Tijdrit met loodzwaar slot belangrijke test voor favorieten

Dau­phiné-win­naar Martínez stapt gehavend af

23 oktober De Colombiaanse wielrenner Daniel Felipe Martínez is niet meer van gestart gegaan in de vierde etappe van de Ronde van Spanje. De kopman van EF Pro Cycling kwam in de eerste etappe al ten val en ondervond kennelijk toch te veel last van de fysieke gevolgen.