LIVE Vuelta | Koninginnenrit begint dramatisch voor Kelderman: Nederlander op achterstand na val

Dit zijn alle starttij­den van de ploegen­tijd­rit: Burgos opent Vuelta, Jum­bo-Vis­ma sluit af

Met de kleine Spaanse wielerploeg Burgos-BH op het startpodium in Utrecht begint vrijdag om 18.30 uur de Ronde van Spanje. Het team, met de Nederlander Jetse Bol, komt als eerste in actie in de ploegentijdrit, het eerste deel van een Nederlandse drieluik in de Vuelta.

18 augustus