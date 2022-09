LIVE Vuelta | Peloton rekent kopgroep in voor begin eerste klim van pittige bergrit

De ploegen­tijd­rit is terug van (heel even) weggeweest: ‘Het is spannend, hartstikke lastig en zwaar’

De ploegentijdrit. Het is een fenomeen waar wielrenners, ploegleiders en liefhebbers gemengde gevoelens bij hebben. De Ronde van Spanje start er morgen mee in Utrecht. Zou het niet altijd in het rittenschema van een grote ronde moeten staan?

18 augustus