LIVE Vuelta | Remco Evenepoel verdedigt rode trui op laatste beklimming, Robert Gesink strijdt om dagzege

Column Thijs Zonneveld | De laatste keer dat Robert Gesink voor eigen rekening mocht rijden, fietsten ze nog met wollen truien

Columnist Thijs Zonneveld over de bijna-overwinning van Robert Gesink in de Vuelta. ‘Met veerkracht is het net als met tandpasta: er zit meer in de tube dan je denkt, maar het raakt een keer op.’

8 september