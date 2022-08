LIVE Vuelta | Revelatie Jay Vine op bollenjacht in zware bergrit, ook Mikel Landa mee vooraan

Column van Thijs Zonneveld | Die rode trui van Robert Gesink was niet zomaar een trui, het was een oeuvre­prijs

Columnist Thijs Zonneveld over die ene dag in het rood van Robert Gesink. ‘Het zou me niet verbazen als ze die lach er ’s avonds laat, voor het slapen, vanaf moesten drillen met een betonboor.’

22 augustus