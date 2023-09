LIVE Vuelta | Zorgt wind voor spektakel of wordt het na vlakke etappe een massasprint in Zaragoza?

Na de overwinning van de Spanjaard Jesús Herrada in de slotklim van etappe 11 op woensdag, verplaatst de Vuelta zich vandaag naar het noordoosten van Spanje. Na een relatief korte etappe van ‘slechts’ 150,6 kilometer is de kans op een massasprint in Zaragoza groot. De Amerikaan Sepp Kuss is nog steeds de leider in het klassement. Wie is de snelste in etappe 12? Volg de ontwikkelingen in ons livewidget en ons liveblog!