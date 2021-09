López wint koninginnenrit Vuelta, maar rode trui Roglic geen moment in gevaar

De Sloveen kwam slechts 14 seconden na Miguel Ángel López over de finish. De kopman van Jumbo-Visma heeft zijn derde eindzege in de Ronde van Spanje daarmee zo goed als zeker binnen. Roglic heeft met nog drie etappes te gaan een voorsprong van 2 minuten en 28 seconden op Enric Mas, die zes seconden na hem over de streep kwam in de mist op de Alto Gamoniteiro. Miguel Ángel López liep dus 14 seconden in op Roglic, maar het verschil in het algemeen klassement is nog altijd 2 minuten en 57 seconden. Het was voor López zijn derde ritzege ooit in de Vuelta, nadat hij vier jaar geleden al twee keer de sterkste was.



López kon zijn geluk niet op. ,,Het is fantastisch dat ik een etappe van dit kaliber kan winnen. Het is de beloning voor jaren van opoffering en strijdvaardigheid. Niet alleen van mij, maar van iedereen in mijn omgeving. We hebben deze ronde heel goed voorbereid en dit succes is daar een gevolg van. Ook de jongens die inmiddels al zijn afgestapt hebben hieraan meegewerkt. Het is een zege voor ons allemaal.”