Lotto-Jumbo haalt niet fitte Bennett uit Vuelta

Bij de Tour werd Bennett ziek en tevens getroffen door de ziekte van Pfeiffer. Hij stond toen op de twaalfde plek in het algemeen klassement, maar moest in de zestiende etappe van de Ronde van Frankrijk afstappen.



Bennett startte wel in de Vuelta, maar speelde geen rol van betekenis. Hij had gisteren grote moeite om aan te haken in de elfde etappe. Hij kwam als 173ste binnen - op ruim een half uur van ritwinnaar Miguel Ángel López. Volgens Lotto-Jumbo is voorzichtigheid geboden na zijn ziekte en is daarom besloten om hem uit de koers te halen.



Bennett had geen serieuze bijdrage in de klassementen in de Vuelta. In het algemeen klassement stond hij op de 158ste plek op ruim 2 uur en 19 minuten van rodetruidrager Chris Froome.



Vorig jaar werd Bennett tiende in de Vuelta. Dit jaar won hij de Ronde van Californië.