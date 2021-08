Magnus Cort Nielsen imponeert en pakt tweede etappezege in de Vuelta

Na een rit over 175 kilometer van Jaén naar Córdoba werd een kopgroep met Giulio Ciccone, Sergio Henao, Romain Bardet en Jay Vine werd 1,5 kilometer voor de finish ingerekend nadat eerder al een kopgroep met Jetse Bol was bijgehaald door het peloton.



Zodoende liep de twaalfde etappe in het snikhete Córdoba, met temperaturen om en nabij de veertig graden, uit op een sprint met een uitgedund peloton. Cort Nielsen bleef in die sprint Andrea Bagioli van Deceuninck-Quick Step ternauwernood voor. De Australiër Michael Matthews werd derde.



Woensdag leek Cort Nielsen ook lang op weg naar de ritwinst, maar hij werd toen op een korte klim met een maximaal stijgingspercentage van 24 procent toch nog achterhaald.



In het algemeen klassement veranderde weinig. Odd Christian Eiking blijft in het rood, Primoz Roglic blijft derde op 1.56 van de rodetruidrager.