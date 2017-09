Niet fitte Sam Oomen wil vooral finish halen

De problemen bij Oomen komt op een slecht moment. Het 22-jarige talent was bezig aan een sterke Vuelta, maar met een loodzwaar weekend voor de boeg lijkt het klassement voor de Tilburger in duigen te vallen



Volgens ploegleider Marc Reef heeft kopman Wilco Kelderman nergens last van: ,,Kelderman is fit en in goede doen.'' Door de fysieke problemen bij Oomen zijn Chris Hamilton en Lennard Kämna aangewezen als laatste helpers voor Kelderman, die vierde staat in het klassement.