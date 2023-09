Nog twee zware bergritten scheiden Jumbo-Visma van unieke trilogie

Met video Andreas Kron draagt zege in verregende Vuelta-rit op aan overleden ploegge­noot, schaafwon­den bij Primoz Roglic na val

Andreas Kron heeft de verregende tweede etappe in de Vuelta bijgeschreven op zijn palmares. Het was een zeer chaotische rit vanwege de vele regenval rond Barcelona. Kron (Lotto-Dstny) droeg de zege op aan zijn overleden ploeggenoot Tijl De Decker. Drievoudig eindwinnaar Primoz Roglic, medekopman van Jumbo-Visma naast Tourwinnaar Jonas Vingegaard, viel op een rotonde. De schade bij de Sloveen, dit jaar al de beste in de Giro d’Italia, bleef beperkt tot schaafwonden.