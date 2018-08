'Ook voor mij is er nu veel mogelijk'

Door Thijs Zonneveld



Hij voelde het vorige week, toen hij door Zuid-Limburg fietste tijdens een training. Vorm. En niet een klein beetje ook. Of, zoals hij het zelf zegt: ,,Power in de benen.” Op de Eyserbosweg, een van de traditionele scherprechters van de Amstel Gold Race, gaf hij even gas.



Het resultaat: de snelste Strava-tijd ooit.



Wilco Kelderman is klaar voor de Vuelta. En dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken. ,,Ik voel me goed. Ik heb me supergoed voorbereid. Hard getraind, tweeënhalve week op hoogtestage geweest. Ik zie aan de waardes op mijn vermogensmeter dat ik er heel goed voor sta. Ik voel me net zo goed als vorig jaar. Ik rij straks in de Vuelta gewoon weer met de besten mee omhoog.”