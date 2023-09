Opgeleefde Remco Evenepoel heeft plannen in restant Vuelta: ‘Bergtrui een doel en hoop nog wat ritten te winnen’

Evenepoel had het in Spanje al lastig met de concurrenten van Jumbo-Visma, van wie de Amerikaan Sepp Kuss de leiderstrui heeft. Maar zijn inzinking in de rit naar de top van de Tourmalet was ongekend. Hij finishte meer dan 27 minuten na ritwinnaar Jonas Vingegaard, ook al een plaaggeest van Jumbo-Visma.

,,Ik heb slecht geslapen, zat met een hoop negatieve gedachten in mijn hoofd. Vandaag heb ik dat omgezet”, aldus Evenepoel. ,,Bij de start dacht ik: ik ga ervoor. Ik had deze rit verkend. Ik wist hoe zwaar de beklimmingen waren. Het is supermooi om hier een tweede ritzege te boeken.” Tekst loopt door onder de foto.

Evenepoel had eerder in Arinsal (Andorra) de derde etappe gewonnen. ,,Ik voelde me vanochtend al goed. Uiteindelijk bleef ik alleen met Romain Bardet vooraan over. Ik heb hem gevraagd op de vlakke stukken mee te rijden, terwijl ik op de hellingen het tempo zou bepalen. Hij heeft super meegewerkt.”



Bardet moest Evenepoel in de laatste vier kilometer laten gaan. ,,Ik mag trots zijn op mijn antwoord op die slechte dag. Nu is de bergtrui een doel en hoop ik voordat we in Madrid zijn nog wat ritten te kunnen winnen”, zei de Belg.