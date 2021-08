Pech nekt Jakobsen in slotfase: ploegmaat zorgt alsnog voor ritzege in Vuelta

Drie Spaanse renners kozen vroeg in de vlakke etappe, met ruim 203 kilometer de langste rit van deze Vuelta, voor de aanval. Ze kregen echter weinig voorsprong van het peloton, want daar controleerden de sprintersploegen, waaronder Deceuninck-Quick Step in dienst van groenetruidrager Jakobsen.



Op 29 kilometer van de finish werden de drie vroege vluchters ingerekend en een compleet peloton denderde door in de richting van aankomstplaats Villanueva de la Serena. Daar was een massasprint onafwendbaar. Jakobsen zat tot anderhalve kilometer uitstekend geplaatst, maar materiaalpech gooide roet in het eten. De 24-jarige sprinter moest zich noodgedwongen laten afzakken en zag zijn kans op een hattrick in deze Ronde van Spanje in rook op gaan.