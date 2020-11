Philipsen begon er steeds meer in te geloven: ‘Hier heb ik de hele Vuelta op gewacht’

Philipsen is bezig aan zijn eerste grote ronde en stak zijn neus al een aantal keer aan het venster. Al drie keer eindigde hij in de top-tien, maar in echte massasprints kwam hij qua absolute topsnelheid tekort ten opzichte van Sam Bennett en Ackermann. Vandaag, na een slopende etappe met meer dan 4.000 hoogtemeters, rook Philipsen zijn kans. ,,Ik kan het niet beschrijven", zei de nog maar 22-jarige Belg van UAE Emirates na afloop. ,,Ik heb de hele Vuelta gewacht op het juiste moment. Vandaag was het dan eindelijk zover.”



Philipsen had met Rui Costa een ploeggenoot meezitten in de ontsnapping van de dag. Daardoor kon Philipsen in het peloton wachten op zijn kans. ,,Er was een sterke kopgroep weg en veel teams controleerden de rit. Met de tegenwind was het voor hen echt heel zwaar om vooruit te blijven. Ik ben er naarmate de etappe vorderde steeds meer in gaan geloven dat het op een sprint uit zou kunnen draaien.”