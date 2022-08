Podcast | Terugblik etappe 1: ‘De rode trui van Gesink zegt veel over de overmacht van Jumbo-Visma’

Primoz Roglic glansrijk naar eindzege Vuelta met winst in afsluiten­de tijdrit

Primoz Roglic heeft voor de derde keer op rij de Ronde van Spanje gewonnen. De Sloveen van Jumbo-Visma gaf zijn overwinning glans door de afsluitende tijdrit over 33,8 kilometer van Padrón naar Santiago de Compostela op zijn naam te schrijven. Het was zijn vierde etappezege in deze Vuelta.

