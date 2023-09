Prijzengeld in Vuelta: Remco Evenepoel verdiende al bijna twee keer zo veel als rodetruidrager Sepp Kuss

Twee etappezeges, twee tweede plaatsen, drie dagen in de rode leiderstrui, zes dagen in de witte jongerentrui en sinds zaterdag ook eigenaar van de bergtrui. Op z'n zachtst gezegd is Evenepoel één van de hoofdrolspelers in deze Vuelta. En dat vertaalt zich ook in het verdiende prijzengeld tijdens de eerste twee weken.