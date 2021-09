Primoz Roglic glansrijk naar eindzege Vuelta met winst in afsluitende tijdrit

Primoz Roglic kan de eindzege in de Ronde van Spanje eigenlijk niet meer ontgaan. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma, die in 2019 en 2020 ook al de beste was, moet tijdens de afsluitende individuele tijdrit eigenlijk vooral op zijn fiets blijven zitten. Mis via onze livewidget (hierboven) en in het laatste uur via ons liveblog niets van het slotstuk van de Vuelta.