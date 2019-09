Quintana opent met Valverde de aanval op Roglic: Niets te verliezen

Quintana ging met een voorsprong van zes seconden van start in de vlakke, 36,2 kilometer lange tijdrit van Jurançon naar Pau. Waar voor Roglic na 47.05 minuten de klok stopte, daar tikte de teller bij Quintana nog 3.06 minuten door. ,,Hier ben ik absoluut niet tevreden mee. Ik had verwacht zo'n twee minuten op hem te verliezen, drie is veel meer dan verwacht en gehoopt.”



De Colombiaan, die de komende drie seizoenen voor Arkéa-Samsic rijdt, geeft de moed echter niet op. Ondanks zijn achterstand van exact drie minuten heeft hij samen met zijn ploeggenoot Alejandro Valverde (2de op 1.52 minuut) alles om voor te rijden. ,,Er komen genoeg etappes aan om aan te vallen. We moeten met het team de juiste tactiek verzinnen om tijd terug te pakken op Roglic. We hebben vaker in deze situatie gezeten. Soms liep het plannetje in de soep, soms draaide het op een geweldig succes uit. We gaan zien hoe het ditmaal uitpakt.”



Met Valverde en Quintana heeft Movistar meerdere kaarten om te spelen. ,,Alejandro staat er ook nog goed voor. We hebben twee sterke renners in de ploeg en ik heb niets te verliezen. Laten we er vol voor gaan en van de wedstrijd genieten", klinkt het ambitieus.