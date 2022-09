Remco Evenepoel kraakt na aanval Primoz Roglic in loodzware Vuelta-rit, maar behoudt rode leiderstrui

De start van een grote ronde in eigen land is voor een wielerprof pure magie: ‘Met het publiek als grote smaakmaker’

Met de ploegentijdrit in Utrecht is de Vuelta gisteren in Nederland gestart. Het circus van een grote ronde in eigen land, dat is magisch voor een wielrenner. Op dat moment presteren is uniek. ,,Een diamant die je maar één keer in je leven ziet.’’

20 augustus