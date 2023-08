Remco Evenepoel, patron op én naast de fiets in Vuelta: Belg klaar voor grote strijd met Jumbo-blok

Met video Eerste rode trui voor Team DSM, Remco Evenepoel woest op Vuelta-organisa­tie: 'Dit was rijden op leven en dood’

Team DSM-Firmenich heeft op de openingsdag van de Vuelta de ploegentijdrit gewonnen. In een kletsnat en schemerig Barcelona had de Nederlandse formatie na 14,8 kilometer een voorsprong van minder dan een seconde op Movistar. De Italiaan Lorenzo Milesi mag morgen de eerste rode trui van deze Ronde van Spanje aantrekken, maar na afloop zal het vooral gaan over de omstandigheden waarin de renners de tijdrit moesten afwerken.