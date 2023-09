Remco Evenepoel vervolgt Vuelta ondanks gigantische inzinking: ‘Heb veel moeten huilen na de finish’

Remco Evenepoel beleefde gisteren een dramatische dag in de Ronde van Spanje. De winnaar van vorig jaar, die ook nu weer gold als een van de topfavorieten voor de eindzege, zakte in de zware rit naar de Tourmalet volledig door het ijs en kreeg bijna een half uur aan zijn broek. ,,Het was een complete offday.”

De Belg ontweek na de door Jonas Vingegaard gewonnen etappe de pers en spoedde zich meteen richting zijn hotel. Pas laat op de avond gaf hij via Instagram een teken van leven. ,,Als je alles probeert en er alles voor geeft, kan je geen spijt hebben. De tank was gewoon helemaal leeg.”

Ondanks de lege tank verscheen Evenepoel zaterdagmiddag gewoon aan de start van de veertiende etappe. Daar stond hij even de pers te woord. ,,Het was niet mijn dag gisteren", vertelde hij met gevoel voor understatement. ,,Ik had simpelweg geen batterijen in de benen. Een complete offday.” Evenepoel zakte van de derde naar de negentiende plaats in het klassement en heeft geen enkel zicht meer op de eindzege.

,,Voor heel veel doelen heb ik hard gewerkt”, reflecteert Evenepoel op het voor hem lange seizoen. ,,Misschien stapelt dat zich nu op en ik denk dat dat zijn tol heeft geëist. Gisteravond was erg lastig voor mij. Ik heb veel gehuild na de finish en toch zitten twijfelen. Dit is de tweede grote ronde op rij waar ik enorm hard naar toegewerkt had en voor de tweede keer valt het in duigen." Eerder dit jaar moest Evenepoel de Giro verlaten omdat hij, terwijl hij in de roze leiderstrui reed, corona had opgelopen.

Toch weigert de 23-jarige renner, die deze Vuelta al een etappezege boekte, bij de pakken neer te zitten. ,,Ik heb goede vrienden, ploegmaats, een sterke vrouw en familie die mij blijven motiveren. Er zijn nog genoeg kansen om een rit te pakken, zowel voor de ploeg als voor mij.” Op de vraag of het verlaten van de Vuelta een serieuze optie voor hem is geweest, was de Belg stellig. ,,Nee, nooit.”

