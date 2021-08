Ritzege voor Bardet, Roglic niet onder de indruk van aanval Lopez, Carapaz stapt af

Fabio Jakobsen vol vertrouwen naar massa­sprints: 'Ik hoor bij de favorieten’

15 augustus Fabio Jakobsen is zaterdag begonnen aan de Vuelta a España. Dat hij nu alweer start in een grote ronde, had niemand een jaar geleden verwacht. Maar de Nederlandse sprinter deed de afgelopen maanden wel meer bijzondere dingen. ,,Ik hoor bij de favorieten.”