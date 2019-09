Roche langer aan de kant dan verwacht

Vuelta LIVE | Kopgroep draait rond op weg naar tweede klim, Jum­bo-Vis­ma contro­leert

15:24 Na het slagveld in de tijdrit van gisteren, lijken de mannen van het klassement het vandaag wat rustiger aan te kunnen doen. Al moet er toch nog flink wat geklommen worden in deze etappe, die zich op voorhand leent voor de sprinters met inhoud of een succesvolle vlucht. Via dit liveblog hoef je de hele middag geen moment te missen!