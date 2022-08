Rode trui vervroegd afscheidscadeau voor Mike Teunissen: ‘Ze hoeven het niet te doen hè, maar het is wel heel mooi’

Door Daniel Dwarswaard



Hij droeg in 2019 de allerbelangrijkste trui in het wielrennen. Mike Teunissen pakte het geel van de Tour de France en reed er twee dagen in rond. Drie jaar later heeft hij ook het rood van de Vuelta in zijn garderobe na zijn vierde plek in de massasprint in Utrecht (gewonnen door Sam Bennett). Genoeg om de trui over te nemen van ploeggenoot Robert Gesink. Met instemming van de gehele ploeg.