Roglic na tweede ritzege: ‘Als er een kleine kans is om te winnen, pak ik die’

De etappe van Logroño naar Alto de Moncalvillo brak op de slotklim helemaal open. Movistar gooide met Alejandro Valverde als eerste de knuppel in het hoenderhok, waarna ook Hugh Carthy een poging waagde om het rood over te nemen van Richard Carapaz. Het was uiteindelijk echter Roglic die het dichtst in de buurt kwam van de leiderstrui. Na een spectaculair gevecht pakte hij in totaal 17 seconden tijdwinst op de Ecuadoraan.

,,Het was een saaie etappe met een rustige start, maar op de laatste klim ging het echt los. Ik had de klim nog nooit eerder opgereden, maar zag aan het profiel dat het zwaar zou worden. Dat werd het ook", aldus Roglic na zijn overwinning. ,,Gelukkig had ik vandaag de benen om te winnen. Het is ook fijn om wat tijd terug te pakken op Carapaz, maar de zege is belangrijker.”

Carapaz blijft leider in het klassement. De kopman van Ineos-Grenadiers schreef vorig jaar de Giro op zijn naam door Roglic te verslaan. Wat is er in anderhalf jaar veranderd? ,,Toen had ik de benen niet om aan te vallen", legt Roglic uit. ,,Nu wel. Hij is een sterke renner, dat heeft hij de laatste jaren wel bewezen. Carapaz is nog altijd de leider in deze Vuelta, dus is hij ook de renner die ik in de gaten zal moeten houden.”

Donderdag gaat de Vuelta verder met een nagenoeg vlakke etappe. Zaterdag moet er pas weer geklommen worden. Dan wacht in de elfde rit maar liefst vier beklimmingen van eerste categorie.