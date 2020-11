Roglic verliest tijd, maar is toch tevreden: ‘Na tijdrit maken we de balans weer op’

Tijdens de loodzware laatste kilometers van de Angliru, met op het steilste stuk een stijgingspercentage van ruim 23 procent, moest de kopman van Jumbo-Visma zijn best doen om het verschil met Carapaz niet te groot te laten worden. Zijn ploeggenoot Sepp Kuss speelde daarin een belangrijke rol. ,,Het team was weer supersterk”, vervolgde Roglic. ,,Sepp was in staat voor de zege te gaan, maar helaas moest hij mij ondersteunen. Misschien krijgt hij nog een mogelijkheid in de laatste week, want Sepp is goed in vorm.”



De Sloveen maakt zich met de individuele tijdrit van dinsdag in het vooruitzicht geen grote zorgen over de 10 seconden achterstand. ,,Met benen zoals die van mij vandaag, was de Angliru moeilijk omhoog te komen. Ik ga mijn best doen tijdens de tijdrit. Na dinsdag maken we de balans weer op", aldus de Jumbo-kopman die in het klassement nog ook nog concurrentie heeft van ritwinnaar Hugh Carthy en Dan Martin.