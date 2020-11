Roglic verrast na dagzege én rood: ‘Tijdje geleden dat ik tijdrit won’

Na ruim een jaar zonder tijdritzege was het voor Roglic dus weer eens raak. Vooral op de korte, maar zeer steile slotklim pakte Roglic tijd op Carapaz. ,,Ik voelde me sterk, best wel verrassend”, aldus de 31-jarige renner, die zondag in de rit naar de monsterlijke Angliru nog het rood moest afstaan aan Carapaz. ,,Ik dacht dat ik meer zou afzien, maar het ging heel goed. Vandaag had ik goede benen en kon ik een goede tijdrit rijden.”



Met nog vijf etappes te gaan, waarvan één zware bergrit, heeft Roglic in het algemeen klassement 39 seconden voorsprong op Carapaz. ,,Ik heb liever 39 seconden voorsprong dan achterstand”, concludeerde de nuchtere Sloveen ,,We moeten gefocust blijven, de jongens zijn heel sterk. We zullen er voor vechten.”



Roglic won de Vuelta vorig jaar al. Dit seizoen won hij, naast zijn vier ritzeges in de Vuelta, ook een rit in de Tour de France, een rit in de Dauphiné, twee ritten in de Tour de l’Ain, Luik-Bastenaken-Luik en het Sloveens kampioenschap op de weg.