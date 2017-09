Sam Oomen na opgave: Hopelijk kom ik hier sterker terug

Oomen was opvallend sterk bezig in zijn eerste grote ronde uit zijn carrière. Hij was meesterknecht van kopman Wilco Kelderman, die na de rit van vandaag derde staat in het klassement. Ondanks het werk wat Oomen moest opknappen, stond hij zelf op plek 13 in het klassement, vlak voor landgenoten Wout Poels (plek 14) en Steven Kruijswijk (plek 15).