Scherpe Wilco Kelderman klimt weer een plek

Kelderman begint morgen onbevangen aan de veertiende etappe, een zware bergetappe over 175 kilometer, met onder meer de beklimming van de Sierra de la Pandera (hoogte 1830 meter). ,,Die ken ik nog niet. Het is wel lekker om te weten waar het steil is en waar het dan weer wat afvlakt. Want daar kunnen ze doortrekken en dan weet je dat je ook nog even moet doorbijten om wat meer uit de wind te blijven zitten. We zien wel hoe het loopt.''



Volgens ploegleider Arthur van Dongen kan Kelderman zaterdag misschien voor een verrassing zorgen. ,,Hij is in deze Vuelta al dicht bij de dagprijs geweest. Maar de benen zullen het bepalen. We gaan in elk geval de route goed doornemen. Hij moet zijn concurrenten goed in de gaten houden. En zeker ook onthouden dat als hij aan zijn limiet zit, niet moet proberen de rest te blijven volgen.''