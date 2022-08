Soler maakt solo af in Bilbao, Roglic staat leiderstrui af aan Fransman Molard

Uitslagen en klassemen­ten Vuelta 2022 | Rode trui blijft binnen Jum­bo-Vis­ma na eerste heuvelrit

Na vier etappes is de dominantie van Team Jumbo-Visma in de Vuelta nog maar eens onderstreept. Primoz Roglic greep de macht en is de vierde renner van het Nederlandse team die de rode leiderstrui om de schouders krijgt. Helaas voor Julius van den Berg is zijn avontuur in de bergtrui afgelopen. Hij verloor de trui aan Joan Bou. Volg hier de hele Vuelta met het rittenschema, de deelnemerslijsten, de livewidgets en de klassementen.

23 augustus