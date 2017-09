Specialist Dennis stapt daags voor tijdrit uit Vuelta

Dennis kampt met een luchtweginfectie, laat zijn ploeg weten. De Australiër droeg deze Vuelta één dag de rode leiderstrui nadat hij met BMC de ploegentijdrit in Nimes had gewonnen.

Ook Kilian Frankiny, ploeggenoot van Dennis, stapt morgen niet meer op de fiets. De Zwitser heeft bij een val in de rit van zondag twee breukjes in zijn dijbeen opgelopen, bleek vandaag bij onderzoek in het ziekenhuis. De blessure is zo ernstig dat Frankiny dit seizoen niet meer in actie zal komen.