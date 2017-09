Steven Kruijswijk mikt nu op top-10

,,De top-10 wordt nu het doel en ik heb vandaag gelukkig laten zien dat ik met de beste renners uit het klassement mee kan'', zei hij aan de finish.



De Brabander had afgezien, maar dat deerde hem niet. ,,Ik voelde me goed op die laatste klim, het was fijn dat ik weer wat langer de koers van voren beleefde, dat geeft een beter gevoel'', zei Kruijswijk, die tot drie seconden is genaderd op de nummer tien in de stand, de Spanjaard David de la Cruz. ,,Ik reed ook bewust voorin op de klim, wat ik had geen zin in duwen en wringen en het was ook glad door modder op de weg. De klim was wel erg onregelmatig, de Vuelta heeft er weer een gevonden.''