Sunweb zet Warren Barguil uit de Vuelta

Of Barguil dit seizoen nog voor Sunweb in actie komt is niet duidelijk. Hij zou de ploeg sowieso al verlaten: enkele weken geleden - kort na de Tour - werd al bekend dat hij Sunweb volgend seizoen verruilt voor het Franse Fortuneo.



Barguil was teleurgesteld, zo zegt hij in een persverklaring van Sunweb. ,,Ik voel me echt ontzettend goed en wilde deze Vuelta nog aanvallen in de bergen. De Vueta is een prachtige koers. Het is teleurstellend dat ik naar huis moet, maar ik moet het besluit van de ploeg respecteren.''



Volgens Sunweb pikt Barguil na de Ronde van Spanje gewoon zijn afgesproken programma weer op.