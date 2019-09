Tusveld en Storer langer bij Sunweb

Tusveld (25) is bezig aan zijn tweede seizoen bij de op een Duitse licentie uitkomende ploeg. Een zware val in het vroege voorjaar in Parijs-Nice hield hem dit jaar enkele maanden uit competitie. De Utrechter geldt als een talentvol klimmer en tijdrijder en is bezig aan zijn tweede Vuelta. “Na mijn val in maart wist ik dat ik er een tijdje uit zou liggen. Het team liet toen al weten dat ik me geen zorgen hoefde te maken over een nieuw contract. Ik voel me thuis bij deze ploeg”, aldus Tusveld.