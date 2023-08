Twee op een rij voor Kaden Groves in de Vuelta: Australiër ook in Burriana de snelste

Weer drama voor Primoz Roglic: kopman Jum­bo-Vis­ma verlaat na val ook Vuelta

Het is niet het jaar van Primoz Roglic. De kopman van Jumbo-Visma moest in juli al noodgedwongen de Tour de France verlaten na een val en vandaag stapte de Sloveen niet meer op in de Vuelta na een zware val gisteren. Hij kan zijn vierde zege op rij in de Ronde van Spanje zodoende vergeten.