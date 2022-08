Uitslagen en klassementen Vuelta 2022 | Bekijk hier het etappeschema, het parkoers en de deelnemers

Vuelta Jakobsen wint jaar na horror­crash weer in grote ronde: ‘Een droom die uitkomt’

Fabio Jakobsen heeft voor het eerst sinds de beruchte valpartij van ruim een jaar geleden een etappe gewonnen in een grote ronde. De sprinter van Deceuninck - Quick Step was na een venijnige slotkilometer de snelste en greep daarmee ook nog eens de groene trui. De rode leiderstrui van Rein Taaramäe kwam niet in gevaar, ondanks een late valpartij van de Est.

17 augustus